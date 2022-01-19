РИАМО - 19 янв. Более 1 тыс. человек искупались в проруби, расположенной на острове Русский в Серпухове, в крещенскую ночь. Купание организовала Федерация бокса России, сообщает «360».

Как напомнил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, в крещенскую ночь люди окунаются в купели, чтобы показать, что идут по жизни с верой в Бога.

«Сегодня на Крещении я видел, что более тысячи человек пришли. Еще завтра будут приезжать люди. Вроде не рядом, окраина города, но люди едут сюда, потому что здесь людей объединяют. Мы говорим, что бокс объединяет, вот действительно спорт объединяет нас всех так же, как и вера», — сказал Кремлев.

Он подчеркнул, что у каждого человека в душе должна быть вера. Во время купания в проруби на Крещение человек показывает, что идет по жизни с верой в Бога. Кремлев напомнил, что в язычестве не было единства, но позже вера всех объединила.

«Я хотел бы всем пожелать, чтобы всегда шли с Богом. Всем желаю крепкого здоровья. Светлое будущее может быть только с верой», — отметил президент Международной ассоциации бокса.

Кроме того, он выразил благодарность властям Подмосковья за помощь в организации крещенских купаний и проходившей ранее Рождественской елки.

«Очень приятно, что мы все объединились. Здесь нет разницы между чиновниками и людьми. Мы все здесь одинаковые, поэтому получился у нас такой большой хороший праздник», — сказал он.

Ранее Кремлев отмечал, что в прошлых купаниях участвовали только боксеры. В этом году на острове Русский в Серпухове ожидают около 2 тыс. гостей.