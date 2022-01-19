РИАМО - 19 янв. Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность людей у купелей во время Крещенских купаний 18 и 19 января, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, для этого было задействовано около 500 пожарных и спасателей.

«Нашими работниками было охвачено 121 место для проведения обряда Крещенских купаний. Пожарные и спасатели помогли муниципальным службам в оборудовании пунктов обогрева и установке освещения», — заявил Пестов.

Он добавил, что для этого были использованы надувные модули, осветительные приборы «Светобашня» и другое специальное оборудование.

«По всей Московской области работниками ГКУ МО «Мособлпожспас» был оборудован 71 пункт обогрева для совершавших обряд окунания», — добавил Пестов.

Особое внимание спасатели уделяли детям, которые допускались к купелям только вместе с родителями.

Все купели отвечают определенным требованиям, возле них дежурят представители профильных ведомств по безопасности. Везде есть удобная навигация, туалеты, теплые раздевалки, а также теплые зоны с горячим питьем и угощениями.