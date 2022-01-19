РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. В микрорайоне Климовск Подольска с 20 января начнется прием работ на выставку мастеров и художников округа, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

В детском центре «Дом Солнца» 26 января откроется ежегодная выставка художников и мастеров Подольска. Принять участие в выставке смогут как профессионалы, так и любители.

«В прошедшем году мы проводили уже подобную выставку, но в этот раз решили показать работы не только художников, но и мастеров округа. Проходить она будет на протяжение 2 недель. Прием работ начнется 20 января. К участию приглашаются все желающие», - сказала организатор.

Она отметила, что прием работ будет проходить по адресу: микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1 (третий этаж).

На выставке у мастеров и художников будет возможность не только показать свои творения, но и продать ценителям изделии ручной работы.