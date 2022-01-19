РИАМО - 19 янв. Опубликованы проекты решений о комплексном развитии 2 участков бывшей промзоны «Медведково» в столице. Инвестиции в реализацию проектов составят более 40 млрд руб., сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, превышает 20 га. Участки находятся неподалеку от Медведковского лесопарка и МКАД, а с северо-восточной стороны они ограничены Полярным проездом. Сейчас на них расположены склады, офисы и автосервисы, а после реорганизации здесь появятся спортивные и досуговые объекты, более 10 тыс. новых рабочих мест и удобная инфраструктура. Вложения в реорганизацию превысят 40 млрд руб., а поступления в бюджет составят 5,5 млрд руб. в год», — сказал Ефимов.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров отметил, что в бывшей промзоне инвесторы построят около 400 тыс. кв. м недвижимости.
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