РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. Учитель английского языка из школы №5 Балашихи Ульяна Борецкая победила в муниципальном этапе конкурса «Учитель года Подмосковья», финал которого прошел 18 января в школе №25, она представит городской округ на областном этапе конкурса, сообщается в Instagram-аккаунте управления по образованию администрации муниципалитета.

Все участники успешно прошли два конкурсных испытания: «Мастер-класс» и «Педагогический совет». «Мастер-класс» прошел в формате публичного выступления перед присутствующими, в ходе которого педагоги продемонстрировали методические приемы и технологии, доказавшие свою эффективность в практической работе.

В рамках Педагогического совета финалисты обсуждали тему «Будущее образования или Образование будущего». Каждый из участников предложил свои идеи по вопросу педагогической одаренности, функциональной грамотности, новых стандартов, дистанционного образования, ЕГЭ и портфолио учащегося.

«Пять финалистов конкурса успешно продемонстрировали профессиональные навыки, творческие способности. Каждый из них - яркий пример того, каким должен быть современный учитель. По решению жюри, лучшим учителем года признана учитель английского языка школы №5 Ульяна Борецкая», - говорится в сообщении.

Победительница представит городской округ на областном этапе конкурса.

Призерами конкурса стали учитель русского языка и литературы школы №11 Наталья Ершова, учитель английского и испанского языков школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов Кристина Левочкина, учитель истории и обществознания школы №12 Анна Макаренкова, а также учитель начальных классов школы №4 Юлия Пузанкова.