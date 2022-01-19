РИАМО - 19 янв. В прошлом году на территории столицы рабочие заменили порядка 100 тыс. кв. м шумозащитных экранов протяженностью около 22 км, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Новые экраны установлены на участках МКАД, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и улице Мневники, улицах Александры Монаховой и Александра Печерского в ТиНАО», – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что все шумозащитные экраны, установленные в мегаполисе, серого цвета. Также все они одного размера. Благодаря этому упрощается ремонт конструкций и сокращаются расходы на их обслуживание.

«Новые панели соответствуют всем требованиям ГОСТ и позволяют добиться максимального поглощения звуков», – добавил заммэра.

В Москве шумозащитные экраны являются важным элементом современной городской инфраструктуры. С их помощью минимизируется шум от машин около жилых домов, парков, скверов и других мест.

При этом высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Так, высота экранов, установленных вдоль МКАД, равна 8 м.