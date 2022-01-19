РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Спортсмен из городского округа Люберцы Иван Захаров завоевал 3 место на первенстве России по самбо, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования по самбо проходят с 17 по 21 января в городе Кстово Нижегородской области, в мероприятии участвуют юниоры до 24 лет.

«Бронзу в весовой категории до 71 кг завоевал люберецкий спортсмен Иван Захаров. Воспитанник тренеров Виктора Худякова и Владимира Бокова, несмотря на обидное поражение в равной встрече с соперником из Перми, выиграв три утешительные схватки, добился права на борьбу за 3 место. В этой встрече Ивану противостоял спортсмен из Москвы», - сказал Ружицкий.

Итог схватки был известен только на последней минуте. Захаров проигрывал два балла, но, совершив три броска, установил окончательный счет – 7:3.

В день соревнований стоял вопрос о снятии спортсмена с соревнований по состоянию здоровья, так как самбист из Люберец почувствовал недомогание.

«Однако, наша команда приняла решение бороться столько, сколько позволит здоровье и запас сил. На морально-волевых качествах, невзирая на все преграды, наш чемпион боролся и достиг высокого результата. Поздравляем с победой Ивана и его тренеров», - добавил Ружицкий.