РИАМО - 19 янв. В Москве началось строительство второго тоннеля центрального участка будущей Троицкой линии метро между станциями «Вавиловская» и «Академическая», сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Дан старт строительству правого перегонного тоннеля между будущими станциями «Вавиловская» и «Академическая» центрального участка Троицкой линии. Протяженность тоннеля составит порядка 2,5 км», – рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в работах по строительству тоннеля задействован тоннелепроходческий щит «Ольга». Сейчас на станции «Вавиловская» идут активные земляные работы, в ближайшее время начнутся монолитные.

«На двух других станциях участка – «Академической» и «Крымской» – продолжается вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства и устройство ограждающих конструкций», – добавил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что щит «Ольга», задействованный в работах на Троицкой линии, ранее использовался для строительства межтерминального подземного перехода доставки багажа в аэропорту Шереметьево, а также для проходки тоннелей Большой кольцевой линии метро.

По словам Кравцова, трасса нового тоннеля Троицкой линии пройдет вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова, под улицей Вавилова и объектами действующего метрополитена. Прокладку левого перегонного между станциями строит щит «Марина».

Центральный участок Троицкой линии метро призван обеспечить более плотную интеграцию новой ветки в систему транспорта столицы, создав дополнительные пересадки на платформы метро и МЦК. Общая протяженность линии составит около 40 км. Ветка создаст более комфортные транспортные условия для более чем 1 млн москвичей.