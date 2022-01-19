РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 янв. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 18 799 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 2 626 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 672 359 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 879 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 611 986 человек.

В Подмосковье работает горячая линия: 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт.