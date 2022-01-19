РИАМО - 19 янв. Правоохранители задержали 21-летнего молодого человека по подозрению в серии покушений на изнасилования женщин в столице, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, первый эпизод произошел 8 января этого года на юго-западе города. Там задержанный напал на женщину 1977 года рождения и попытался изнасиловать, но ей удалось отбиться. Второй случай произошел 14 января. Подозреваемый напал на девушку 1999 года рождения, но и в этот раз у него ничего не вышло.

«21-летний подозреваемый в совершении преступлений установлен и задержан. Сейчас с фигурантом проводятся необходимые следственные действия», — сказала Иванова.

Не исключено, что молодой человек может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям на территории столицы.

Следователи просят москвичей оказать помощь в установлении преступлений задержанного. Те, кто пострадал или имеет какою-либо информацию, могут обратиться в следственное подразделение по адресу: город Москва, пр-д Карамзина, д. 9, корп. 1 или по телефонам: 8 (499) 724-46-90 , 8 (495) 690-25-28 (круглосуточно) телефон доверия или «02».