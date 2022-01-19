РИАМО - 19 янв. Областное УФАС обязало АО УК «Продвижение» выплатить штраф 100 тыс. рублей за нарушение правил технологического присоединения. Арбитражный суд поддержал решение ведомства, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении стало заявление от индивидуального предпринимателя. УК «Продвижение» препятствовало перетоку электрической энергии на энергопринимающие устройства, принадлежащие предпринимателю.

Управление рассмотрело заявление, признало его обоснованным и вынесло постановление о штрафе. Однако компания не согласилась с этим решением и обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО УК «Продвижение» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления антимонопольной службы.