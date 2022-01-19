РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. В подмосковной Балашихе представители коммерческих организаций вернули в бюджет округа долги за аренду земельных участков в размере около 6 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

18 января в муниципальном филиале Центра управления регионом прошло совещание, в котором приняли участие первый заместитель балашихинского городского прокурора Илья Зайцев, заместитель главы администрации округа Анна Божухина и арендаторы земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Представители коммерческих организаций объяснили причины несвоевременной платы за аренду, а также предоставили платежные поручения и гарантийные письма об уплате долга. Благодаря встрече в городской бюджет вернулись 6 млн рублей.

«Мы выслушиваем арендаторов, они могут задать нам интересующие вопросы, объяснить причины неуплаты или обратиться с письменным заявлением. В последнее время одной из основных причин невнесения является новая коронавирусная инфекция, бизнес, конечно, пострадал из-за нее. Мы разбираемся по каждому обращению», — сказал Зайцев.

Он добавил, что такие совещания очень эффективны, по их результатам активно осуществляются поступления в муниципальный бюджет. По итогам встречи в бюджет городского округа было внесено около 6 млн рублей.

Подобные встречи с представителями бизнес-сообщества, которые арендуют земельные участки и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, проводятся по инициативе городской прокуратуры ежеквартально.

За 2021 год благодаря подобным совещаниям удалось остановить и частично снизить рост задолженности. До этого долг арендаторов перед городом ежегодно рос на 200-300 млн рублей. В настоящее время задолженность составляет 2,5 млрд рублей.