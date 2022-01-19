РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 янв. Еще 4 катка зальют во дворах в подмосковном Красногорске нынешней зимой, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

В своем Instagram-аккаунте Волков отметил, что спортивная коробка во дворе – это центр притяжения мальчишек и девчонок, а нередко и их родителей. В качестве примера он привел хоккейную коробку дома №36 по улице Железнодорожная, где погонять с клюшкой не прочь и папы. Сейчас эта площадка стала светлой и красивой – там в декабре закончили реконструкцию.

«Впереди еще полтора месяца календарной зимы, но морозная погода сохраняется в нашем регионе и в марте, а значит, для занятий зимними видами спорта у нас еще много времени», - добавил Волков.

Он подчеркнул, что спорт должен быть доступным и массовым, о чем и говорится в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» президентского проекта «Демография».

«Для этого мы организовали 50 катков по всему округу - во дворах, школах и парках. Во дворах в ближайшее время откроются еще 4 ледовые площадки», - заключил глава округа.