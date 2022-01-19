РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. Региональный оператор «МСК-НТ» привлек дополнительные машины для вывоза мусора в Подольске, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Подольске на прошедшей неделе наблюдался сбой вывоза ТКО. В Чеховском филиале регионального оператора «МСК-НТ» ситуацию объяснили выходом из строя транспортных средств и болезнью водителей. Для решения проблемы с 15 января на линию была выведена новая вахта водителей в полном составе, временно привлечена дополнительная техника подрядной организации, а также ломовозы из Тулы.

В данный момент в Подольске работают 34 единицы техники, 18 января к работам привлекли еще 3 машины из Чехова. Региональному оператору поручено обеспечить выход на маршруты 100% техники, в случае необходимости – привлечь дополнительные силы и средства, обеспечить вывоз ТКО в полном объеме, а управляющим компаниям продолжить обеспечивать работу по очистке контейнерных площадок и подъездных путей к ним от снега и наледи.

Глава округа Николай Пестов обсудил данный вопрос на оперативном совещании. В обращении к представителю Подольской городской прокуратуры было предложено рассмотреть вопрос о работе Чеховского филиала «МСК-НТ», который в сложных условиях оказался не готовым к качественному оказанию услуги по сбору и вывозу отходов на территории округа. После решения главы обратиться в прокуратуру с жалобой на некачественную работу регоператора число жалоб на невывоз мусора по округу пошло на убыль.

В среду в сельских территориях с навалами мусора будет бороться техника, дополнительно привлекаемая по просьбе администрации Подольска министерством ЖКХ Московской области.