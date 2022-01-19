РИАМО - 19 янв. Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram видеозапись инцидента, который произошел на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», летевшего с Мальдивских островов в Москву.

На кадрах видно, что бортпроводник отчитывает танцовщицу за отсутствие маски, при этом сама Волочкова показывает, что маска находится у нее на лице. Стюард просит женщину не оскорблять его, хотя на видеозаписи не слышно каких-либо ругательств со стороны балерины в адрес мужчины.

Спутник артистки заступился за нее, призвав бортпроводника пройтись по салону и посмотреть, «сколько пассажиров носят маски». Сама Волочкова назвала произошедшее провокацией со стороны экипажа.

После посадки борта в аэропорту Шереметьево Волочкову и ее спутника задержала полиция — они около 5 часов провели в линейном отделении. В отношении балерины составили административные протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при ЧС.

Волочкова собирается подать в суд на работника «Аэрофлота», который высказывал претензии в ее адрес.

Ранее в пресс-службе МВД сообщали, что проводят проверку по факту оскорбления балериной Волочковой правоохранителей в аэропорту Шереметьево. По данным полиции, женщина в дежурной части размахивала руками и грубо оскорбляла сотрудников при исполнении. Кроме того, экспертиза выявила у нее алкогольное опьянение.