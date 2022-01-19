РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 янв. В городском округе Мытищи завершилось строительство 18-этажного многоквартирного дома в ЖК «Лидер Парк», сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Свои квартиры дольщики ждали с конца 2019 года.

ООО «Фагат» начал строительство здания еще в 2016 году, однако из-за возникших финансовых проблем работы велись низкими темпами. Главгосстройнадзор провел на объекте несколько внеплановых проверок, в ходе которых было зафиксировано снижение темпов строительства объектов, в связи с чем с февраля прошлого года деятельность застройщика по строительству дома взята на особый контроль.

«Застройщик на еженедельной основе предоставлял для контроля данные по динамике строительной готовности, финансовым вложениям в строительство. Сотрудниками Главгосстройнадзора ежедневно осуществлялся мониторинг количества рабочих на объекте, контроль за графиком производства работ. На данный момент все работы на объекте завершены, ООО «Фагат» выдан ЗОС», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Права 1670 дольщиков ЖК «Лидер Парк» будут восстановлены.