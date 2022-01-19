РИАМО - 19 янв. Данные о компании «ТЕХ-ГРУПП» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков на основании решения Московского областного УФАС России за нарушение условий контракта, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Жалобу на компанию направила Российская таможенная академия, заключившая с ней контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту многофункциональных устройств, копировально-множительной техники РИО.

Общество нарушило условия контракта, после это образовательное учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании УФАС Подмосковья общество не предоставило документы, которые могли бы подтвердить устранение нарушений условий контракта в установленный срок, поэтому сведения о компании будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.