РИАМО - 19 янв. В Московской области масочный режим в общественном транспорте был установлен 12 мая 2020 года. С тех пор пассажиры «Мострансавто» приобрели в автобусах свыше 93 тыс. средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба компании.

В 2021 году было совершено 22,7% от общего объема продаж. Более 40 тыс. изделий (43% от общего числа) пассажиры приобрели, используя бесконтактные банковские карты и гаджеты.

Ношение масок в подмосковном транспорте обязательно. Сотрудники «Мострансавто», которые контактируют с пассажирами, тоже обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. В транспорте регулярно проводится дезинфекция.

Приобрести маску у водителей автобусов компании можно за 5 рублей за штуку. Надевать средства индивидуальной защиты необходимо перед посадкой в транспортное средство и не снимать его до конца поездки.

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