РИАМО - 19 янв. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кашире девушку, в чьей машине обнаружили более 950 гр наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Автомобиль был задержан на 111 км автодороги М-4 «Дон». За рулем находилась 29-летняя жительница Белгородской области. В багажнике авто правоохранители нашли сверток с неизвестным веществом внутри.

«По результатам химического исследования, проведенного экспертом Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, установлено, что содержимое является запрещенным наркотическим средством N-метилэфедроном, общей массой более 950 граммов», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам задержанной, наркотики она забрала из тайника в лесополосе мкр. Востряково городского округа Домодедово для того, что перепрятать его в тайник в Белгород.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под стражей.