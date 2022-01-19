РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 янв. «Мособлгаз» напоминает жителям простые правила, которые помогут избежать аварийной ситуации при обращении с газом, сообщается в группе администрации городского округа Щелково.

Необходимо внимательно проверять тягу в дымоходах и осматривать вентканалы, они должны быть открыты для свободного доступа и очищены от грязи и пыли. Нельзя оставлять без присмотра отопительные котлы – их отключение может привести к выходу из строя системы отопления. Не используйте газовую плиту для обогрева помещения, не сушите над ней вещи.

В случае запаха газа немедленно нужно позвонить по короткому номеру 104 или 112. До приезда аварийной бригады необходимо проветрить помещение, не зажигать огонь, не пользоваться электричеством, в том числе дверным звонком.