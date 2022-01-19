РИАМО - 19 янв. Исследование дейтинг-приложения Badoo показало, что в этом году большинство пользователей приложений для знакомств не выбирают партнеров, исходя из его материального состояния, сообщает Газета.ru.

По данным аналитиков, только 20% пользователей ищут партнера с хорошей работой, и еще меньше желают, чтобы у человека был собственный дом.

При этом 66% пользователей сообщили, что хотят найти того, с кем будет весело. А 30% отметили, что ищут здорового партнера.

Среди других дейтинг-трендов — желание ходить на более продолжительные свидания, чем раньше. Так, в прошлом году среднее время свидания составляло 3 часа, а в этом году такое время считается уже недостаточным.