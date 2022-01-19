РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 янв. В крещенскую ночь с 18 на 19 января в купели городского округа Дзержинский окунулись более 650 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Купание проходило с 22:00 до 4:00 утра на территории Дзержинского городского карьера.

На месте были установлены раздевалки, тепловые пушки, лавочки и освещение. Работала полевая кухня с горячим чаем и выпечкой.

Также организовали дежурство сотрудников полиции, Люберецкого гарнизона пожарной охраны, фельдшер, спасатели МЧС России, представители ВОСВОД, сотрудники ГИБДД, Дзержинская народная дружина, волонтеры и специалисты частных охранных предприятий.

Чин освящения купели провел наместник Николо-Угрешского монастыря отец Кирилл. На Крещении Господне в Дзержинском присутствовали 1118 человек.