РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. Работники Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в ночь на среду обеспечивали безопасность в местах, оборудованных для Крещенских купаний на озере Дивное в микрорайоне Заря Балашихи, Каменском пруду в Электроуглях и на пруду в селе Кудиново Богородского горокруга, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

По словам начальника Ногинского управления Александра Квашнева, подготовительные работы по оборудованию мест для купания на водоемах начались утром 18 января.

«Совместно с представителями администраций городских округов и местных управляющих компаний на берегу водоемов были установлены ограждения, сделаны сходни в воду. Спасатели установили стойки освещения и развернули палатки с обогревом, где жители могли переодеться в сухую одежду» — сказал Квашнев.

Он добавил, что непосредственно у мест купания постоянно дежурили спасатели и пожарные, которые помогали купающимся выходить из воды. Все предпринятые меры позволили обеспечить безопасность данного мероприятия.