РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 янв. В подмосковном Королеве с 28 по 30 января будет работать фермерский рынок, сообщается на странице управления торговли администрации в Instagram.

Фермерский рынок будет организован в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и расположится у гипермаркета «Глобус» по адресу: улица Коммунальная, д. 1. Рынок будет работать с 28 по 30 января с 10:00 до 18:00.

Кроме того, каждый день с 12:00 до 15:00 посетителей ждут призы и подарки.