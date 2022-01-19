РИАМО - 19 янв. Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, что из-за скандала на борту самолета балерину Анастасию Волочкову могут внести в «черный» список авиакомпании. Но сделать это может только конкретная авиакомпания, сообщает Газета.ru.

Ранее Волочкова отказалась надевать маску на борту самолета и спорила с бортпроводниками. После посадки в аэропорту Шереметьево танцовщицу задержала полиция.

«Эта авиакомпания может действительно занести Волочкову в «черный» список, но это будет акт внутри авиакомпании. И другие авиакомпании, во-первых, об этом могут и не узнать, хотя из-за того, что это Волочкова, это может в СМИ быть опубликовано, тогда узнают, тоже не обязаны ей отказывать в продаже билетов», - сказал Янков.

Он отметил, что закон о «черных списках» авиапассажиров существует уже давно, но попасть в него можно только за серьезное правонарушение, а не за отказ надеть маску.