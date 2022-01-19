РИАМО - 19 янв. Свыше 480 объектов малого и среднего бизнеса, расположенных на территории Подмосковья, подключили к электросетям в 2021 году. Суммарная выданная предприятиям мощность превысила 56 МВт, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В 2021 году в число присоединенных к электросетям объектов вошли: ферма по выращиванию зерновых культур в Рузском округе, предприятие овощеводства в Одинцовском округе, фермерское хозяйство в Коломне, объекты придорожного сервиса в Наро-Фоминском округе, автозаправка в Подольске и другие объекты.

«Техприсоединение к инженерной инфраструктуре для всех категорий потребителей проводится в электронной форме. При этом надо учесть, что ежегодно в среде предпринимательства фиксируется растущий спрос на услуги присоединения к электрическим и инженерным сетям», - сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Отмечается, что в 2022 году в Подмосковье продолжится совершенствование онлайн-сервисов и нормативно-правовой базы для предприятий малого и среднего бизнеса.

Проводимые реформы упростят в том числе и технологическое присоединение объектов малого и среднего бизнеса, обеспечат возможность подключения объектов онлайн, через личный кабинет заявителя на портале utp.rossetimr.ru, сократят сроки процедур и минимизируют дополнительные финансовые затраты.