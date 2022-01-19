РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. В подмосковном Подольске ведется работа по получению разрешения на строительство нового детсада на Школьной улице микрорайона Климовск, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый детский сад на 240 мест на улице Школьная микрорайона Климовск будет размещен на месте старого, снесенного в 2018 году. Финансирование объекта на 2022 год составляет более 185,1 млн рублей, на 2023 год – свыше 190,3 млн рублей. Стоимость оборудования – 26 млн рублей. Общая площадь застройки составит порядка 1 700 кв. м.

В настоящее время ведется работа по получению разрешения на строительство объекта. Также конкурсная документация для проведения закупочных процедур на выполнение строительно-монтажных работ находится на рассмотрении у рабочей группы комитета по конкурентной политике Московской области.

Ввод нового дошкольного объекта образования намечен на 2023 год. Строительство предусмотрено госпрограммой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и муниципальной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Появление нового современного детского сада давно ждут жители близлежащих домов по улицам Советской и Школьной, а также жители нового ЖК «Сосновка» на Больничном проезде.

В учреждении предусмотрено 10 групп для детей от 1,5 до 7 лет. В соответствии с проектной документацией в учреждении разместятся игровые комнаты, спальни, кабинеты логопеда и психолога, физкультурный и музыкальные залы, медицинский и пищевой блоки. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории с устройством газонов и высадкой кустарников, организацией спортивной, хозяйственной и игровой зоны. Появятся теневые навесы, детские игровые комплексы и спортивные площадки. Здание детского сада будет обеспечено доступом для маломобильных групп населения.