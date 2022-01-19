РИАМО - 19 янв. Российский юрист и политический деятель Наталья Поклонская сообщила, что планы по ее вступлению в должность посла России в Кабо-Верде изменились, причина тому – личные обстоятельства.

«Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране», — сказала Поклонская ТАСС.

Также она подчеркнула, что согласна занять любую должность, которая принесет пользу России.

МИД РФ также подтвердил отмену назначения Поклонской послом. В ведомстве отметили, что планы поменялись из-за личных причин Поклонской.

Поклонская была назначена на должность посла Кабо-Верде в октябре прошлого года указом президента РФ. До этого она был заместителем председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва.

Кабо-Верде — государство в Западной Африке. Расположено на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. Это бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах.