РИАМО - 19 янв. На станции метро «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии стартовало тестирование первого контроллера зон проходов (КЗП) нового поколения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Контроллер является «головой» турникета — именно к нему пассажиры для прохода прикладывают билет, «Тройку», банковскую карту или смартфон.

В рамках тестирования КПЗ считывает «Тройку» и бумажные проездные билеты. Специалисты будут расширять его функционал: добавятся новые способы оплаты, а число новых турникетов в метро будет увеличиваться.

Новое оборудование позволит сделать проход в метро еще быстрее: скорость считывания будет выше, а для оплаты не нужно будет снимать блокировку со смартфона. В начале эта опция будет доступна на гаджетах с ОС Android.

Кроме того, для слабовидящих пассажиров на КПЗ есть яркая обводка и шрифт Брайля. В будущем на таких турникетах можно внедрить альтернативные способы оплаты проезда с помощью QR-кода. Также у турникетов есть большие LED-экраны: они показывают статус билета, остаток баланса и другую информацию.

«В рамках нацпроекта «Цифровая экономика», утвержденного президентом РФ, мы внедряем в первую очередь российские технологии и решения. В этом году все турникеты метро будут принимать банковские карты и виртуальную «Тройку» для оплаты проезда. Оборудование, которое планируем поставить, изготовлено отечественными производителями с использованием российского ПО», — отметил заммэра столицы, глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что с внедрением нового оборудования получится повысить комфорт пассажиров, сократить очереди в кассы, положительно повлиять на экологию, а также дать импульс для развития высокотехнологичной отечественной промышленности.

Оплата по лицу в метро: как внедряют биометрию в Москве и чего стоит опасаться>>