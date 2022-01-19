РИАМО - 19 янв. В Подмосковье дизайны школ, которые будут реализовывать в рамках капремонта, планируют согласовывать с родителями учеников, для этого будет создан родительский штаб, сообщил заместитель министра образования Московской области Андрей Лазарев.

По его словам, планируется использовать минималистический стиль. Как пример можно взять Физмат-лицей. Все будет сделано в одной стилистике.

«Мы будем предъявлять единые требования к оформлению и материалам капремонта. Требование федеральной программы - привлечение учащихся, учителей и родителей к обсуждению дизайна», - сказал Лазарев.

Он отметил, что по каждой школе будет сделан дизайн-проект, который будет согласован с общественностью.

«Планируется, что будет создан штаб родительского общественного контроля при министерстве образования Московской области, куда войдут представители общественности. И к этим дизайн-проектам мы будем привлекать родителей», - заключил Лазарев.