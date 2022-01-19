РИАМО - 19 янв. Строители начали проведение реконструкции краеведческого отдела историко-художественного музея Егорьевска. Площадь реконструируемого здания составляет 650 кв. м, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В Егорьевске приступили к работам по реконструкции здания краеведческого отдела историко-художественного музея. На данном этапе проводятся работы по усилению несущих конструкций и демонтажу внутренних инженерных систем», – заявил глава Минстроя Московской области Владимир Локтев.

Специалисты укрепят фундамент строения, обновят деревянные перекрытия и кровлю, а также обустроят два парадных входа и лестницы. Перегородки внутри здания снесут, а залы сделают более просторными. Также там смонтируют систему вентиляции и кондиционирования. Реконструкция затронет и внешний вид музея. В целом работы будут проводиться с элементами реставрации.

Общая площадь реконструируемого здания составляет 650 кв. м. Реконструкция проходит по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Окончание работ и сдача объекта запланирована на 2022 год.