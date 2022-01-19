РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 янв. Свыше 200 верующих окунулись в купель на роднике в поселке Нахабино подмосковного Красногорска минувшей ночью, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В поселке Нахабино 206 человек приняли участие в крещенских ночных купаниях. Праздничное мероприятие началось с молебна настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Нахабино отца Антония.

Для комфорта участников купания подготовили отапливаемые шатры, а также участники праздника могли угоститься чаем, кашей и сладостями. Всего мероприятие посетило более 400 человек.

На месте для обеспечения безопасности граждан дежурство осуществляли полиция, скорая помощь и МЧС.

Купель расположена по адресу: поселок Нахабино, Никольский родник на улице Заречной, в районе дома №30А. Все точки купания в округе будут работать до 23:00 в среду.