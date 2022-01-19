РИАМО - 19 янв. Школы после капремонта в Подмосковье обеспечат новым оборудованием, мебелью, а также объектами антитеррористической безопасности, сообщил заместитель министра образования Московской области Андрей Лазарев.

«Основными требованиями федеральной программы является оснащение оборудованием. На это также выделяются федеральные средства. Предварительно мы решили, что обновим мебель для детей и учителей. Решили сделать спортивный зал и актовый зал», - сказал Лазарев.

Он отметил, что также необходимо обеспечить требования антитеррористической безопасности - это рамки на входе, камеры.

«Также требование - повышение квалификации учителей. Обновление учебников и учебных пособий», - заключил Лазарев.

В течение 5 лет по федеральной программе более 300 подмосковных школ ждет капитальный ремонт.