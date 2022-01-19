РИАМО - 19 янв. Врачи, медсестры, фельдшеры, не имеющие собственного жилья в Подмосковье, получили возможность оформить ежемесячную выплату на региональном портале госуслуг. Размер выплаты составляет 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

На сайте услуга представлена как «Выплата медицинским работникам, не обеспеченным жилыми помещениями на территории Московской области».

«Специалисты системы здравоохранения – врачи 24 специальностей, медсестры, фельдшеры – могут подать заявление на портале. Результат поступит в личный кабинет. Ранее услуга не предоставлялась», – прокомментировала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Подать заявление на получение госуслуги можно на региональном портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» – «Соцподдержка» – «Субсидии и компенсации». Пользователю необходимо авторизоваться на сайте и заполнить электронную форму заявления. Услуга будет предоставлена бесплатно в течение 10 рабочих дней. Размер ежемесячной выплаты составляет 20 тыс. рублей.

Оформление выплаты могут получить специалисты со средним медицинским или высшим образованием, которые работают в госучреждениях Подмосковья минимум на 1 полную ставку. Кроме того, сами заявители, их супруги и дети не должны иметь жилье в собственности или по договору социального найма на территории Московской области.