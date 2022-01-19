РИАМО - 19 янв. Капитальный ремонт более чем 60 школ планируют начать в 2022 году в Подмосковье, на это направят 9 миллиардов рублей. Уже сформированы технические задания, сообщил заместитель министра образования Московской области Андрей Лазарев.

«В 2022 году начнется ремонт 66 школ, 4 из них большие, их будут ремонтировать два года. Предусмотрено 9 миллиардов рублей», - сказал Лазарев.

Он отметил, что все эти средства уже довели до муниципалитетов. Все сформировали технические задания, конкурсную документацию.

«В феврале мы уже выходим на контракты. Сейчас активно идет процесс конкурсных процедур», - добавил Лазарев.

По его словам, капремонт должны проводить с мая-июня по 29 августа, чтобы 1 сентября учебные заведения уже могли продолжить работу.

«Если объект большой, мы будем на дистанционку отправлять детей, чтобы подрядчик мог начать работы», - заключил Лазарев.

Из федерального бюджета на это будет направлено 3,9 миллиарда рублей, уточняется в презентации.