РИАМО - 19 янв. Специальное ведомство будет еженедельно контролировать реализацию программы капитального ремонта в подмосковных школах, сообщил заместитель министра образования Московской области Андрей Лазарев.

«Мы решили уйти от разыгрывания стройконтроля. Централизованный строительный контроль будет осуществлять управление технического надзора капитального ремонта, подведомственное министерству ЖКХ региона», — заявил Лазарев.

Он отметил, что специалисты будут выезжать на объекты еженедельно и проверять, сколько там находится рабочих, закуплены ли материалы, как выполняются работы, на каком этапе находится строительная готовность объекта.

«Это наш способ жесткого строительного контроля за подрядчиками и за проведением работ», — заключил Лазарев.

Более 300 школ Подмосковья ждет капитальный ремонт в течение 5 лет по федеральной программе.