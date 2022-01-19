РИАМО - 19 янв. На улице Правды в Москве построят новый учебный корпус. В здании смогут учиться 200 детей дошкольного и 200 детей школьного возраста, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«Выполнено устройство фундаментной плиты здания учебного корпуса на улице Правды в районе Беговой. Завершить строительные работы планируется в 2023 году», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Корпус будет иметь три этажа. Застройщиком объекта выступает АНО «РСИ».

В отделении для школьников будут находиться кабинеты логопеда и педагога-психолога, пищеблок полного производственного цикла, медицинский блок, 8 учебных кабинетов, игровая продленного дня со спальными местами для первоклассников, 2 игровые для учеников 2-4 классов, а также 2 кабинета для занятий иностранным языком. Кроме того, здесь будут предусмотрены административный блок, библиотека, медиатека и спортзал, трансформируемый в актовый зал.

Дошкольный блок будет включать 8 групповых помещений с трансформируемой перегородкой, включающих спальни, буфет, игровую комнату, кабинеты логопеда и педагога-психолога. На 1 этаже будет заниматься одна группа для детей от 4 до 5 лет и две группы для детей 3-4 лет с самостоятельными выходами на игровые площадки. Одна группа для детей от 4 до 5 лет и две группы для детей от 5 до 6 лет будут находиться на 2 этаже, а две группы для детей в возрасте от 6 до 7 лет – на 3 этаже.

Также в дошкольном отделении будут построены музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и развивающих занятий.