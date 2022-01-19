РИАМО - 19 янв. В Московской области в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 11 детских садов, построенных за счет внебюджетных источников финансирования. Они появятся в шести городских округах региона, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Эти дошкольные учреждения будут рассчитаны на 2 166 детей.

«В этом году самый большой детский сад на 360 мест за счет инвесторов введут в эксплуатацию в ЖК «Пригород Лесное» (ГК «Самолет») в Ленинском городском округе, в этом же муниципальном образовании достроят детский сад на 325 мест в ЖК «Бутово Парк-2» в сельском поселении Булатниковское вблизи деревни Дрожжино», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Также 4 внебюджетных детских сада появятся в Красногорске (на 680 мест), по 2 детских сада откроют в Балашихе (340 мест) и Лосино-Петровском (250 мест), по 1 – в Пушкинском (160 мест) и Мытищах (51 место).