РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе рабочего визита посетил классическую православную гимназию святого праведного Иоанна Кронштадтского и детский сад «Благовест» в микрорайоне Павлино Балашихи, в текущем году учреждению исполнится 29 лет со дня образования, сообщает пресс-служба депутата.

Парламентарий вместе с директором гимназии, священником Василием Мельничуком осмотрели помещения образовательных учреждений и фотовыставку основных вех в становлении и развитии гимназии. По словам Мельничука, они не ставят задачу, чтобы их выпускники стали священнослужителями. У каждого свой путь и свой выбор.

«Главное – это любовь к родителям, к Богу, к своей малой земле и Родине. Православная гимназия, открывшая свои двери в 1993 году, стала одним из первых учреждений, где образование сочеталось с духовно-нравственным воспитанием», - сказал Мельничук.

Ефимов отметил важность постоянного развития гимназии и своевременные ответы на запросы жителей Балашихи.

«Через 9 лет после начала работы гимназии вы открыли детский сад. Два года назад оборудовали крытый спортивный зал. Эти изменения позволяют привлекать ежегодно порядка 300 воспитанников в школу и детсад, и могут быть хорошим примером развития частного образовательного учреждения на территории города», - отметил Ефимов.

По завершению встречи, парламентарий поблагодарил Василия Мельничука за подвижническую деятельность, поздравил с прошедшим 70-летием, пожелал здоровья и сил на реализацию новых проектов.

В православной гимназии св. прав. Иоанна Кронштадтского обучается свыше 150 учеников с 1 по 11 классы, работают 22 учителя, при гимназии есть музыкальный класс (фортепиано, вокал) и православный хор. Гимназия имеет лицензию и аккредитацию, выдает аттестаты об окончании 9 и 11 классов государственного образца.

Детский сад «Благовест» открыт в 2012 году, его посещает порядка 150 детей.