РИАМО - 19 янв. В Подмосковье разработают брендбуки капительного ремонта школ в 2022 году, дизайн будут применять в течение всей программы, сообщил заместитель министра образования Московской области Андрей Лазарев.

«Главархитектуры активно подключится к проекту. Первая итерация будет брендбук, мы его ужесточим, сделаем пять вариантов. И уже в следующих ремонтах в 2023-2024 году будет четкое видение, как должны выглядеть школы после капительного ремонта», — сказал Лазарев.

По его словам, практика показывает, что не всегда школы выглядят стильно и комфортно для детей.

Более 300 подмосковных школ ждет капитальный ремонт в течение 5 лет по федеральной программе.