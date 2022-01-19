РИАМО - 19 янв. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного управления ФАС России о нарушении ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС России.

Ранее в управление поступила жалоба на ФКУ от ООО «Кенотрон Содружество». Согласно доводам обращения, ФКУ (заказчик работ) бездействовало при проведении электронного аукциона на выполнение работ по оснащению объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу компании обоснованной. Не согласившись с указанным решением, ФКУ обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.