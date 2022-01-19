РИАМО - 19 янв. Более 300 подмосковных школ ждет капитальный ремонт в течение 5 лет по федеральной программе, сообщил заместитель министра образования Московской области Андрей Лазарев.

Программа рассчитана на пять лет. Акцент - на сельские школы.

«Порядка 4 миллиардов (рублей – ред.) будет финансирование из федерального бюджета (на программу капремонта школ - ред.) в 2022 году. <...> Всего планируется капремонт 328 школ. В 2022 году будут отремонтированы 62, в 2023-м — 73, в 2024-2026 годах — по 64-65», - сказал Лазарев.

Он отметил, что средства будут направлены только на капремонт, остальные задачи будут реализовывать на следующий год за счет средств регионального бюджета.

«Мы с коллегами за счет областных средств планируем программу по благоустройству дорожек и территории», - заключил Лазарев.