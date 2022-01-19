РИАМО - 19 янв. Сотрудники полиции проводят проверку по факту оскорбления балериной Анастасией Волочковой правоохранителей в аэропорту Шереметьево во время задержания. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Ранее СМИ сообщали, что экс-прима Большого театра устроила скандал во время перелета с Мальдивских островов в столицу. Балерина конфликтовала с экипажем из-за нежелания надеть маску. После прибытия в аэропорт Волочкову и ее спутника задержала полиция.

«Сотрудниками полиции установлена личность гражданки 1976 г.р., которая, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты», — сообщили в пресс-службе.

Когда сотрудники доставили Волочкову в дежурную часть, то она стала вести себя неадекватно. Женщина размахивала руками и грубо оскорбляла сотрудников полиции при исполнении. Медосвидетельствование выявило у пассажирки алкогольное опьянение.

В отношении балерины составили протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при ЧС.

«По факту оскорбления сотрудников полиции собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — заключили в пресс-службе.

Ранее Волочкова заявляла, что бортпроводник сам провоцировал ее на конфликт и снимал происходящее на телефон. Ее спутник Сергей отмечал, что 90% пассажиров в самолете были без масок, но по каким-то причинам экипаж «пристал именно к ним».