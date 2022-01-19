РИАМО - 19 янв. С 1 января 2022 года в Москве начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. За прошедшее время сбоев в работе системы не было, сообщает руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Цикл обращения с твердыми коммунальными отходами в Москве с начала 2022 года возложен на единого регионального оператора – ГУП «Экотехпром». Согласно первым результатам, компания успешно справляется с нагрузкой и оперативно реагирует на обращения москвичей.

«Несмотря на то, что новогодние каникулы - это время пиковых нагрузок для контейнерных площадок, в этот период мусор вывозили по графику и в штатном режиме. Ежедневно на линию выходили 830 машин. За праздничные дни они собрали и вывезли около 970 тыс. кубометров отходов», – отметил Торсунов в интервью РИА Недвижимость.

Регоператор успешно справляется со своей работой в том числе потому, что Москва тщательно подготовилась к мусорной реформе, которая сделает систему обращения с ТКО прозрачнее и удобнее.

Получить информацию о работе регоператора можно по круглосуточной горячей линии ГУП «Экотехпром» по телефону +7 (495) 150-43-03 и по форме обратной связи на сайте регоператора eco-pro.ru.