РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска в среду выявили 4 водителей, нарушивших правила перевозки детей, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В среду отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проведено профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда выявили 4 водителей, нарушивших требования к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения РФ. Им грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.

Жителей округа просят не пренебрегать правилами безопасной перевозки ребенка в салоне автомашины, так как его жизнь целиком и полностью зависит от водителя.