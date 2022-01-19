РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 янв. Почти 5 тыс. жителей и гостей Щелкова приняли участие в крещенских купаниях, это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Всего на территории городского округа Щелково было обустроено 11 купелей. На всех площадках дежурили спасатели, врачи, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Кроме того, для жителей был организован горячий чай с баранками, а также возможность погреться у огня.