РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. Коммунальщики устранили замечания в уборке снега в частном секторе микрорайона Северный Подольска, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат округа Денис Бесогонов.

В рамках партийного проекта ВПП «Единая Россия» - «Безопасные Дороги» Бесогонов осуществил мониторинг уборки снега в частном секторе Северного микрорайона.

«Ранее ко мне поступило обращение от жительницы района. Приняв его в работу, связался с коммунальными и дорожными службами для решения вопроса. Отмечу, что все замечания были устранены», - написал Бесогонов.