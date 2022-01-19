РИАМО - 19 янв. Комиссия выявила множественные нарушения санитарно-эпидемиологический требований в торговом комплексе «Трамплин» на западе Москвы. ТК грозит закрытие на 90 суток, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

Предприятие торговли находится по адресу: улица Ярцевская, дом №25а.

«Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением», – рассказал Поплавский.

За такие нарушения ТК грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. Если же будет установлено, что в результате пренебрежения мерами кто-то пострадал, штраф вырастет до 1 млн рублей, либо комплекс будет вынужден приостановить деятельность сроком до 90 дней.