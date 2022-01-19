РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. Почти 5,8 тыс. человек посетили крещенские купания в подмосковной Балашихе в ночь на среду, сообщил «РИАМО в Балашихе» руководитель управления ЕДДС-112 городского округа Василий Климовец.

В Балашихе в ночь на среду проходили крещенские купания на 4 площадках: на озере Бабошкино, на правом берегу реки Пехорка на Солнечной улице у водно-спасательной станции, на Дивном озере в микрорайоне Заря и у храма святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет. Всего мероприятие посетили почти 5,8 тыс. человек, окунулось более 4,1 тыс. человек.

«В период с 17:00 18 января до 9:00 19 января крещенские купания в Балашихе уже посетило 5 799 человек, окунулось в прорубь 4 110 человек»,- сказал Климовец.

Крещенские купания пройдут в городском округе до 18:00 19 января.

В текущем году на всех площадках установлены теплые палатки, где можно не только переодеться, но и согреться после купания, а также выпить горячего чаю со сладостями. Подход к купели также сделали комфортным — дорожки застелили сеном и подсветили.

Безопасность граждан до конца праздника обеспечивают на каждой из 4 купелей спасатели, сотрудники полиции, росгвардейцы и медики.

Православные отмечают Крещение Господне 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Главная традиция на Крещение – купание в водоемах. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

В Подмосковье для всех желающих подготовлено свыше 200 оборудованных мест для купаний.