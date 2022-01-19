РИАМО - 19 янв. На станции Минская, которая войдет в состав будущего МЦД-4, завершаются отделочные работы. Они выполнены уже на 70%. На данный момент в строительстве станции ежедневно задействованы 150 человек, передает корреспондент РИАМО.

Станция Минская расположена на границе районов Раменки, Дорогомилово и Фили-Давыдково.

«Долгие годы пассажирам была доступна только одна быстрая пересадка на метро и та в центре, на Киевском вокзале. В конце прошлого года мы изменили эту ситуацию, потому что открыли новый транспортный пересадочный узел, который объединил эту линию с Большой кольцевой линией метрополитена», - рассказал заместитель руководителя комплекса информирования МЦД Департамента транспорта Москвы Владимир Зайченко.

Он добавил, что в 2023 году планируется увеличить количество пересадочных контуров до 5, что поможет связать Киевское направление железной дороги с Московским центральным кольцом.

«Уже этой весной здесь откроется новая островная платформа длинной 270 метров с современным освещением и навигацией», - сообщил заместитель начальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев.

Он добавил, что в перспективе этот остановочный пункт будет необходим для полноценной работы МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожное.

«За полтора года произвели колоссальную работу. Произвели переподключение путей, порядка 20 метров в количестве 3 штук на новые ординаты», - добавил Петровичев.

На Минской построили 2 путепровода - один однопутный, один двупутный. Уже возведена первая платформа с навесом длинною 270 метров, ведутся отделочные работы на платформе и в вестибюле, завершаются пусконаладочные работы на двух эскалаторах.

Также на станции развернуто строительство второй платформы со сходом в вестибюль и третьего однопутного путепровода.

«Все это сможет обеспечить по принципу «сухие ноги» комфортный переход пассажира с данной железной платформы на одноименную станцию метро», - подчеркнул Петровичев.

Планируется, что после открытия Минская будет принимать ежедневно около 8,5 тыс. пассажиров. К 2025 году пассажиропоток здесь вырастет до 17,3 тыс. человек в сутки.

«Если говорить о четвертом диаметре, он уникален. Как раз Киевское направление станет его частью. По количеству пересадок это будет самый насыщенный диаметр, 18-ть с 35-ю вариантами пересадок», - рассказал Зайченко.